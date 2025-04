Ein 56-Jähriger verliert bei der Autobahnauffahrt in Glauchau die Kontrolle über einen Transporter. Das Fahrzeug überschlägt sich.

Glauchau - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Glauchau sind am Samstagnachmittag sechs Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 56 Jahre alter Fahrer mit fünf Mitfahrern an der Anschlussstelle Glauchau-West in Richtung Erfurt auf die Autobahn aufgefahren, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Kleinbus überschlug sich dabei mehrfach und überrollte mehrere Straßenschilder.

Der Fahrer sowie sein 43 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Vier weitere Insassen im Alter von 34, 50, 51 und 57 Jahren wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der Schaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Auffahrt wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.