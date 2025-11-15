Auf einer Straße bei Köthen kommt ein Transporterfahrer von der Straße ab. Der Wagen prallt gegen mehrere Bäume –· mit tragischen Folgen.

Ein Transporterfahrer prallt gegen mehrere Bäume und stirbt noch am Einsatzort. (Symbolbild)

Köthen - Zwischen Baasdorf und Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Transporterfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der 64-Jährige am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Der Fahrer aus dem Raum Coswig erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Wie es zu dem Abkommen von der Straße kam, ist derzeit unklar.