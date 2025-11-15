weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Zoll durchsucht elf Gebäude - Ermittlungen gegen Dachdecker

JETZT LIVE:
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC
Derby im Livestream: Turbine Halle gegen Halleschen FC

Kriminalität Zoll durchsucht elf Gebäude - Ermittlungen gegen Dachdecker

Zwei Firmenchefs sollen Löhne veruntreut und Einnahmen nicht angegeben haben. Was bisher bekannt ist.

Von dpa 15.11.2025, 11:47
Die Beamten stellten unter anderem Handys und Rechner sicher. (Symbolbild)
Die Beamten stellten unter anderem Handys und Rechner sicher. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück - Wegen Ermittlungen gegen Dachdecker hat der Zoll am Morgen elf Gebäude im Raum Osnabrück durchsucht. Dabei stellten die Beamten in den Gewerbe- und Wohngebäuden unter anderem Computer und Mobiltelefone sicher, wie der Zoll mitteilte. Hintergrund sind demnach Ermittlungen gegen zwei Chefs einer Dachdecker-Firma, die Lohn vorenthalten und veruntreut haben sollen. 

Einer der beiden Chefs und Inhaber der Firma habe zudem gleichzeitig Bürgergeld bezogen und die Einnahmen nicht mitgeteilt. Um den Schaden auszugleichen, stellte der Zoll auch Vermögenswerte sicher. Die Ermittlungen dauern an.