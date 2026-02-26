Tödlicher Unfall Transporter prallt an Stauende in Lkw - Beifahrer stirbt
Tödlicher Crash auf der A7: Ein Transporter rast ins Stauende. Für den Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät.
26.02.2026, 13:21
Garlstorf - Bei einem Unfall auf Autobahn 7 kurz vor Hamburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-Jährige saß als Beifahrer in einem Transporter, der an einem Stauende zwischen Garlstorf und Thieshope in einen Lastwagen krachte. Der 23-Jährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach einer Vollsperrung Richtung Hamburg war gegen Mittag ein Fahrstreifen frei.