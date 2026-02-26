Tödlicher Crash auf der A7: Ein Transporter fährt in ein Stauende. Für den Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Garlstorf - Bei einem Unfall auf Autobahn 7 kurz vor Hamburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 49-Jährige saß als Beifahrer in einem Transporter, der an einem Stauende zwischen Garlstorf und Thieshope gegen einen Lastwagen prallte, wie die Polizei mitteilte. Der 23 Jahre alte Fahrer fuhr demnach vor einer Baustelle nahezu ungebremst auf den mit einem Container beladenen Sattelzug eines 64-Jährigen auf. Der 23-Jährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Norden bis in den Nachmittag voll gesperrt werden, so dass es zu einem mehrere Kilometer langen Stau kam.