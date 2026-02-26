Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft trennt sich die Bundestagsabgeordnete Claudia Weiss von Mitarbeitern. Wer betroffen ist, bleibt offen.

Magdeburg/Berlin - Vorwürfe der Vetternwirtschaft haben personelle Konsequenzen in der AfD: Die AfD-Bundestagsabgeordnete Claudia Weiss hat sich von mehreren Mitarbeitern getrennt, wie die AfD Sachsen-Anhalt auf Anfrage bestätigte. Die Abgeordnete habe sich „einvernehmlich mittels Aufhebungsvertrag von einigen ihrer Mitarbeiter getrennt“, sagte ein Sprecher.

Details wurden nicht bekanntgegeben. „Zur Frage, welche Personen konkret betroffen sind, wurden und werden keine Angaben gemacht“, sagte der Sprecher. „Die Trennungen erfolgten vor dem Hintergrund, dass die Beschäftigten nicht länger zusehen wollten, wie rechtlich einwandfreie Anstellungsverhältnisse medial skandalisiert werden.“

Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet, dass sich Weiss von Mitarbeitern getrennt hat. Nach Medienberichten sollen mehrere Geschwister eines Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt bei Weiss angestellt gewesen sein.

Die AfD sieht sich seit mehreren Wochen mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen konfrontiert. Es werden bundesweit immer mehr Fälle bekannt, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen AfD-Abgeordneten beschäftigt worden sind.