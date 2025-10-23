Der FC Bayern hat sich für die Basketball-Saison prominent verstärkt. Aus der NBA kommt ein ehemaliger Teamkollege von LeBron James und Luka Doncic nach München.

München - Die Basketballer des FC Bayern haben einen Transfer-Coup gelandet und einen langjährigen NBA-Star nach München gelockt. Der deutsche Meister verpflichtete Spencer Dinwiddie als Aufbauspieler und stattete den 32-Jährigen mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Die Bayern haben ihren Kader für die Bundesliga und die Euroleague damit komplett.

Dinwiddie war seit 2014 in der besten Basketballliga der Welt aktiv und spielte dort für die Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers. In einem Jahrzehnt lief er dabei unter anderem an der Seite von Superstar LeBron James auf und gehörte 2022/23 in Dallas neben Luka Doncic sogar zur Startformation des Mavs. Für die gerade begonnene NBA-Spielzeit hatte Dinwiddie keinen Vertrag mehr bekommen.

Coach Herbert schwärmt

„Spencer ist ein elektrisierender Spieler, er kann scoren und für andere kreieren und hatte große Jahre in der NBA“, sagte Bayern-Trainer Gordon Herbert. Der Coach kennt Dinwiddie aus gemeinsamen Zeiten in Brooklyn, wo Herbert in der Saison 2019/20 Berater war. Der US-Profi sei „ein sehr intelligenter Spieler mit einem hohen Basketball-IQ und zudem eine smarte Persönlichkeit. Es ist großartig, dass wir diesen High-profile-Spieler nach München holen.“

Mit der Verpflichtung reagierten die Münchner auch auf den Ausfall von Spielmacher Rokas Jokubaitis. Der Litauer hatte sich bei der EM eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird mindestens den Großteil der Saison verpassen.

Kein Vertrag in Charlotte

621 NBA-Spiele hatte Dinwiddie bestritten und dabei einen Schnitt von 13 Punkten und 5,1 Assists pro Partie erreicht. Der in Los Angeles geborene Sportler hatte die Saisonvorbereitung mit den Charlotte Hornets absolviert, es dann aber nicht in den Kader geschafft. Daraufhin bemühten sich einige europäische Topclubs um ihn - das Rennen machten nun die Münchner. Dinwiddie wird für den Medizincheck am Wochenende in München erwartet.