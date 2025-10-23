Angehörige meldeten den Mann als vermisst. Am Ende der großangelegten Suche machen die Einsatzkräfte einen traurigen Fund.

Bautzen - Bei einem umfangreichen Sucheinsatz hat die Polizei einen vermissten Angler tot im Bautzener Stausee gefunden. Angehörige hatten den 72-Jährigen als vermisst gemeldet, teilte die Polizei mit. Er befand sich demnach seit Mittwochabend mit seinem Boot auf dem See.

Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nahe der Staumauer des Sees fanden die Einsatzkräfte am Nachmittag den leblosen Körper des Mannes. Auch sein Boot wurde festgestellt. Wie der Mann starb, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu.