  3. Unfall: Tram erfasst Radfahrer in Hellersdorf

Unfall Tram erfasst Radfahrer in Hellersdorf

Schockmoment in Hellersdorf: Ein Senior wird von einer Tram der Linie M6 erfasst – mit schweren Folgen.

Von dpa 05.11.2025, 18:47
In Berlin kommt es immer wieder zu Tram-Unfällen. (Symbolbild)
In Berlin kommt es immer wieder zu Tram-Unfällen. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Berlin - Beim Zusammenstoß mit einer Tram in Berlin-Hellersdorf ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 76-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte er die Schienen auf einem Fußweg nahe der Jerichower Straße überqueren. Dabei wurde er von der Straßenbahn der Linie M6 trotz Notbremsung des 36 Jahre alten Tramfahrers erfasst. Durch den abrupten Bremsvorgang stürzte außerdem eine 60-Jährige in der Bahn und trug leichte Verletzungen davon.