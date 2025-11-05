Berlin - Beim Zusammenstoß mit einer Tram in Berlin-Hellersdorf ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 76-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte er die Schienen auf einem Fußweg nahe der Jerichower Straße überqueren. Dabei wurde er von der Straßenbahn der Linie M6 trotz Notbremsung des 36 Jahre alten Tramfahrers erfasst. Durch den abrupten Bremsvorgang stürzte außerdem eine 60-Jährige in der Bahn und trug leichte Verletzungen davon.