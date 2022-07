Trainingsstart bei Turbine Potsdam mit allen Neuzugängen

Potsdam - Mit neuem Trainer und 20 Spielerinnen ist Turbine Potsdam am Montag in die Saisonvorbereitung gestartet. Coach Sebastian Middeke konnte dabei alle bisherigen Neuzugänge des Bundesligisten begrüßen. Nach Informationen der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ nahm auch die zuletzt an Olimpija Ljubeljana ausgeliehene Stürmerin Adrijana Mori am Training teil. Offen ist noch der Verbleib der Zwillinge Karen und Sara Holmgaard, die mit der dänischen Nationalmannschaft an der in dieser Woche beginnenden Frauenfußball-EM in England teilnehmen. Ob die nach Zürich ausgeliehene Marie Höbinger nach Potsdam zurückkehrt, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Höbinger, so berichtet die „MAZ“ weiter, musste verletzt die EM-Teilnahme für Österreich absagen. Turbines Defensivspielerin Marie Plattner wird für die Alpenrepublik bei der EM dabei sein.