Nordhausen hat eine lange Tradition in der Kornbrennerei. Daran erinnert eine Traditionsbrennerei - aber es gibt nicht nur Historisches zu erleben.

Nordhausen - Die Nordhäuser Traditionsbrennerei begeht ein Jubiläum und rechnet mit einigen zehntausend Besuchern in diesem Jahr. Zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung, die sich als Erlebniswelt aus Museum und funktionierender Brennerei für Spezialitäten versteht, sind rund um den Denkmaltag im September eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Das sagte der Leiter der „Echten Nordhäuser Traditionsbrennerei“, Thomas Müller.

2025 kamen nach seinen Angaben rund 38.000 Besucher auf das Gelände der historischen Brennerei, davon 25.000 ins Museum. Seit 1507 wird in Nordhausen im Harzvorland Korn gebrannt.

Die Traditionsbrennerei gehört zur Nordbrand Nordhausen GmbH, einem Unternehmen der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe mit Sitz in Freyburg (Unstrut) in Sachsen-Anhalt. Überregional bekannt ist Nordbrand vor allem für seinen Doppelkorn.

Investitionen in historisches Areal

Zu sehen seien in der Erlebniswelt fünf historische Destillationsanlagen sowie eine neue Anlage, die seit 2020 genutzt werde, um Gin und Kümmel zu produzieren. Wenn Spezialitäten hergestellt würden, könnten Besucher den Destillateur-Meistern bei der Arbeit zusehen.

Nach Investitionen von einer halben Million Euro im vergangenen Jahr in das historische Areal aus dem Jahr 1906 seien weitere Investitionen in Höhe von etwa 200.000 Euro in diesem Jahr geplant, sagte Müller. „Wir sind bundesweit das einzige aktive Kornmuseum.“