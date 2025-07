Traditioneller Heuschober in Alt Zauche aufgestellt

Jedes Jahr findet in Alt Zauche das Heuschoberfest statt.

Alt Zauche - Zum Aufbau eines großen Heuschobers sind am Samstag traditionsgemäß wieder zig Menschen in Alt Zauche im Spreewald zusammengekommen. „Die Spreewälder hatten früher nicht so viele eigene Lagemöglichkeiten ihr Heu zu lagern“, sagte einer der Veranstalter. Daher kam die Idee, einen großen Heuschober für mehrere Menschen zu errichten.

Mit dem Heuschober könne das Heu auch über den Winter draußen lagern und dort trocknen. Zwar sei die Außenschicht feucht, im Inneren bliebe aber alles trocken. Man wolle diesen Schoberbau als Tradition weiterführen, erklärten die Veranstalter des Heuschoberfestes. Nach und nach wird der Heuschober aufgerichtet. Das frisch gemähte Gras stammte von einem regionalen Landwirtschaftsbetrieb.