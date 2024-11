Bei der EM war Josip Juranovic für Kroatien dabei, dann folgten leidvolle Wochen. Jetzt ist ein Ende der Auszeit bei Union Berlin in Sicht - wie für einen französischen Kollegen.

Berlin - Union Berlins Trainer Bo Svensson kann anscheinend schon bald wieder auf zwei potenzielle Leistungsträger setzen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, nahmen die zuletzt verletzten Profis Josip Juranovic und Lucas Tousart wieder komplett am Teamtraining teil.

Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger Juranovic, der bei der EM für Kroatien dabei war, hat in dieser Saison nach einer Knöcheloperation noch kein Spiel bestreiten können. Mittelfeldspieler Tousart (27), der eine Muskelverletzung hatte, spielte dreimal für die Eisernen in dieser Spielzeit, nachdem er bereits in der Vorbereitung eine Muskelverletzung erlitten hatte.

Ob Juranovic oder Tousart schon Kandidaten für den Spieltagskader von Union für die Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg sind, war noch unklar. Die Berliner sind mit 15 Punkten aus neun Spielen als Tabellensiebter erfolgreich in die Saison gestartet.