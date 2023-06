Goslar - Die Tourismusbranche im Harz zeigt sich vor dem Beginn der Sommerferien mit Blick auf die Buchungen zufrieden. Es gebe allerdings noch genügend freie Betten, teilten die Tourismusverbände mit. „Auch das Sommergeschäft wird von der Kurzentschlossenheit der Gäste in Form von spontanen Buchungen geprägt sein“, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Die Bettenbelegung sei aber bereits zufriedenstellend.

Die klimatischen Veränderungen mit Trockenheit und Hitze hätten demnach keinen Einfluss auf das Buchungsverhalten. Das Thema sei bei den Gästen aber präsent, sagte sie. „So informieren sich Gäste und Besucher oft vorab bei Tourist-Informationen und in den Unterkünften zur Waldentwicklung und zur Waldbrand-Gefahr.“

Der Tourismusverband betonte, dass es aufgrund der vielen abgestorbenen Bäume im Harz derzeit an Schatten fehle. Wanderungen in der Mittagssonne sollten deshalb vermieden werden. Urlauber sollten zudem an Sonnenschutz und ausreichend Wasser denken. Kostenlose Trinkwasserangebote gebe es vereinzelt. Die Sprecherin appellierte an Urlauber, im Wald nicht zu rauchen oder Feuer zu machen und mit Autos nicht auf trockenem Gras zu parken, um Waldbrände zu vermeiden.

Einstellen müssten sich die Gäste auf höhere Preise, sagte sie. Die Preiserhöhungen dürften in Zeiten hoher Inflation nicht zu groß ausfallen, um die Gäste nicht zu überfordern. Sie müssten aber gleichzeitig den Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Qualität gerecht zu werden. Zudem gebe es in der Region attraktive Neuerungen wie zusätzliche Hängebrücken, einen Aussichtsturm mit Glasbodensteg im Miniaturenpark Wernigerode und das Harzwaldhaus in Bad Harzburg mit einer interaktiven Walderlebnisausstellung und Informationen zum Luchs.