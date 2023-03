Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Marxen/Ramelsloh - Ein 42-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg gestorben. Der Mann war am Morgen mit seinem Auto frontal mit einem LKW zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache für den Zusammenprall auf der Kreisstraße zwischen den Gemeinden Marxen und Ramelsloh war demnach noch ungeklärt. Ein Überholvorgang werde nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.