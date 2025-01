Cottbus/Lauchhammer - Nach dem Tod eines Polizisten in Südbrandenburg beim Einsatz gegen Autodiebe ist ein Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 37-Jährigen ergangen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Cottbus am Nachmittag mit. Der Pole kommt als dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er soll das Auto gefahren haben, das den sächsischen Polizisten am Dienstag im Einsatz in Lauchhammer erfasste. Der 32 Jahre alte Beamte starb am Unfallort.