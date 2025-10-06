Lübbenau - Bei einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Lkw auf der A13 ist ein Fahrer gestorben. Laut Polizei fuhr am Montagmorgen bei Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gegen kurz nach sieben Uhr ein Lkw auf einen Autotransporter im Stauende auf. Dieser wurde demnach auf einen mit Speiseöl beladenen Tanklaster geschoben. Der Autotransporter fing den Angaben zufolge nach der Kollision an zu brennen, das Feuer ging auf den aufgefahrenen Lkw über. Dessen Fahrer verstarb eingeklemmt in der Fahrzeugkabine. Die anderen beiden Fahrer sind laut Polizei nur leicht verletzt.

Mehrere tausend Liter Speiseöl sind auf der Autobahn ausgelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmittag. Insgesamt 55 Feuerwehrleute hätten einen Damm errichtet und das Speiseöl abgepumpt. Die Fahrbahn sei zusätzlich durch den Brand beschädigt. Die Reinigungsarbeiten übernimmt nach dem Ende des Einsatzes die Autobahnmeisterei, hieß es weiter. Zunächst stünden noch die Bergungsarbeiten an.

Die Autobahn ist seit dem Morgen in beide Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Berlin rechnet die Polizei am Montagmittag damit, dass dies noch mehrere Stunden so bleibt.