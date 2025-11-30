Ein Mann wird am frühen Morgen tot im Heinrich-Lassen-Park gefunden. In der Nähe entdeckt die Polizei zwei Personen, die Blut an der Kleidung haben.

Berlin - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen im Heinrich-Lassen-Park in Schöneberg mit Verletzungen tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Rettungskräfte seien um 6 Uhr gerufen worden, hätten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Mann war vermutlich obdachlos, so der Sprecher. Alter und Identität seien noch nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte nahmen vor Ort zwei Tatverdächtige fest, die Blut an der Kleidung hatten, wie der Sprecher sagte. Auch sie seien wahrscheinlich obdachlos. Eine Mordkommission ermittelt.