Die Polizei findet in einer Wohnung in Halle eine Leiche. Vieles ist zunächst unklar, auch die Todesursache. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse dazu.

Toter in Wohnung in Halle gefunden - wohl kein Verbrechen

Halle - In den Räumen einer Wohngemeinschaft in Halle ist am Dienstagabend ein Toter gefunden worden. Es handelt sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 30 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Wegen „erheblicher, unklarer Verletzungen“ wurde die Leiche im Laufe des Mittwochs obduziert. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung, hieß es. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Mann sich die Verletzungen selbst zugefügt habe. Die Todesursachenermittlung dauert an, ebenso die zweifelsfreie Identifizierung.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen in der Wohnung mehr als zwei Menschen zusammengewohnt haben. Ob auch der Tote ein Mieter war, war zunächst nicht bekannt.