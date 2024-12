Dessau-Roßlau - In einem Waldgebiet bei Dessau-Roßlau ist am Montagnachmittag ein Toter gefunden worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen 87-Jährigen aus Quellendorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wird demnach seit dem 10. Dezember vermisst. Ein Zeuge hatte die Leiche in der Mosigkauer Heide entdeckt. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identifizierung dauern an, wie es hieß.