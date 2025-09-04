Ein Mann wird länger nicht gesehen - und dann tot in einem Reihenhaus gefunden. Bislang ist unklar, was passiert ist.

Merseburg - Die Polizei hat in Merseburg (Saalekreis) einen Toten gefunden, ein Gewaltverbrechen wird bislang nicht ausgeschlossen. Der 74-Jährige sei am Mittwoch tot in einem Reihenhaus in einer Siedlung im Südosten der Innenstadt Merseburgs gefunden worden, teilte die Polizei mit. Ein 46 Jahre alter Angehöriger des Verstorbenen sei daraufhin vorläufig festgenommen worden.

Wie der Mann gefunden worden sei und was eine erste Leichenschau ergeben habe, sei Grund dafür gewesen, dass die Beamten ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen könnten, hieß es. Bei der Polizei sei eine Meldung eingegangen, dass der 74-Jährige „über einen längeren Zeitraum nicht gesehen worden war“. Daraufhin hatten sie nach dem Mann gesucht. Die Todesursache soll demnach jetzt eine rechtsmedizinische Untersuchung klären.