Elbeu - Im Mittellandkanal haben Spaziergänger am Wochenende eine leblose Person entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten nach ersten Erkenntnissen um einen seit Weihnachten vermissten 32 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Börde. Nach dem Mann aus Barleben wurde seit Ende Dezember öffentlich gesucht. Die Polizei setzte auch Fährtensuchhunde und Taucher ein. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll die Hintergründe der Todesursache klären.