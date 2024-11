Zwei tote Säuglinge werden in einer Wohnung in Wittenberg gefunden. Die Mutter sitzt in U-Haft. Die Ermittler arbeiten an der Aufklärung des Falls.

Tote Zwillingsbabys in Wittenberg - Ermittlungen laufen

Die beiden Babys wurden am Montag in Wittenberg entdeckt. (Symbolfoto)

Wittenberg - Die Ermittler sind weiter den Hintergründen zum Tod zweier Zwillingsbabys in Wittenberg auf der Spur. Die Ermittlungen dauerten an, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau auf Nachfrage mit. Sie ließ beispielsweise offen, ob und wie sich die 29-jährige, tatverdächtige Mutter bereits geäußert hat, und ob sie schon zuvor Kinder auf die Welt brachte. Die Frau sitzt wegen des Verdachts des Totschlags durch Unterlassen in Untersuchungshaft.

Die Leichname der zwei toten Säuglinge, zwei Mädchen, waren nach Hinweisen am Montag in der Wohnung der Beschuldigten entdeckt worden. Zuvor hatte die Mutter dringende medizinische Hilfe benötigt. In einem Krankenhaus wurde festgestellt, dass sie zuvor weit fortgeschritten schwanger gewesen war. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung waren die Zwillingsmädchen zum Zeitpunkt der Geburt lebensfähig.