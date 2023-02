Tote Person in abgebranntem Schuppen in Winsen/Luhe gefunden

Winsen/Luhe - Nach einem Feuer hat die Polizei eine tote Person in einem Schuppen in Winsen/Luhe gefunden. Der Verschlag sowie ein angrenzendes Carport gerieten am frühen Montagmorgen aus bisher unbekannter Ursache in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Menschen war den Angaben nach am Montag ebenfalls noch unklar. Ein Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert. Die Kriminalpolizei ermittelt.