Einsatzkräfte finden in einem Haus in Delitzsch eine weibliche Leiche. Zuvor hatte es in dem Zimmer gebrannt. Die Ermittler stehen noch vor einem Rätsel. Ein Brandexperte soll für Aufklärung sorgen.

Delitzsch - Nach einem Brand in einem Zimmer eines Einfamilienhauses mit einer Toten in Delitzsch (Landkreis Nordsachen) wird nun der Brandort untersucht. Ein Brandexperte soll die Arbeit aufnehmen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch soll die Ursache des Feuers geklärt werden. Einsatzkräfte hatten am Sonntag eine weibliche Leiche in dem Zimmer entdeckt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen, die Wände des Wohnraumes aber verrußt. Nähere Angaben zur Identität des Opfers und dem Alter machte die Polizei derzeit nicht.