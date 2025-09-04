Eine tote Frau wird in einem Wohnhaus in Wilmersdorf gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Eine Frau wird tot in einem Wohnhaus in Wilmersdorf gefunden - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem Tod einer Frau in Berlin-Wilmersdorf sind die Hintergründe noch unklar. Von der Staatsanwaltschaft hieß es zunächst nur, die Ermittlungen dauerten an. Zu deren Schutz könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, teilte ein Behördensprecher zunächst mit.

Die Tote war am Mittwochmittag in einem Wohnhaus in der Blissestraße gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Dafür sprechen die Auffindesituation und die Umstände, wie Polizeisprecher Florian Nath auf der Plattform X mitteilte. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sicherten am Mittwoch Spuren vor Ort.

In dem Gebäude herrschte mittlerweile eine größtenteils anonyme Atmosphäre, nur wenige Nachbarn würden etwas voneinander wissen, berichtete eine Frau der „Berliner Morgenpost“. Ein anderer Bewohner des Hauses in dem gutbürgerlich wirkenden Kiez gab an, das Opfer nur flüchtig zu kennen.