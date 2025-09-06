Nach dem teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs im baden-württembergischen Lauchringen sind Rettungskräfte im Einsatz. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.

Lauchringen - Ein Supermarktdach ist am Abend im baden-württembergischen Lauchringen teilweise eingestürzt. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Auch zum Ausmaß des Einsturzes im Kreis Waldshut lasse sich noch nichts sagen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Rettungskräfte seien vor Ort.