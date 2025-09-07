Ein Auto getroffen Jugendliche werfen Flaschen von Brücke auf Autobahn
Im Norden Brandenburgs fährt ein Autofahrer auf der A24, als auf einmal etwas auf sein Auto kracht. Was ist passiert?
07.09.2025, 12:24
Herzsprung - Drei Jugendliche sollen in der Nacht zum Sonntag von einer Brücke aus Flaschen auf die Autobahn 24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin geworfen haben. In einem Fall sei ein Gegenstand bei Herzsprung auf ein Fahrzeug aufgeschlagen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die Polizei entdeckte drei Jugendliche als mögliche Täter, einen 14-Jährigen und zwei 17-Jährige. „Im Umfeld der Brücke lagen Flaschen am Fahrbahnrand, die offenbar geworfen wurden.“ Die Polizei ermittelt nun.