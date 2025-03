In Belgiens Fußball-Auswahl brodelt es. Top-Torhüter Courtois will wieder spielen - das aber missfällt einem teaminternen Rivalen. Der ehemalige Bundesligaprofi trifft eine radikale Entscheidung.

Torwartzoff in Belgien: Ex-Wolfsburger Casteels tritt zurück

München - Der ehemalige Wolfsburger Bundesliga-Torhüter Koen Casteels hat aus Protest seine Karriere in der belgischen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Der 32-Jährige kritisiert, dass der Verband Real Madrids Torwart Thibaut Courtois trotz des jüngsten Zerwürfnisses „den roten Teppich ausrollt“, wie er in einem Podcast sagte. „Es entspricht nicht den Werten und Standards, die ich an einen Mannschaftssport oder eine Sportorganisation stelle.“

Casteels war zur belgischen Nummer eins aufgestiegen, weil Courtois wegen eines Streits mit Auswahlcoach Domenico Tedesco im Sommer 2023 seinerseits von der Nationalmannschaft zurücktrat. Inzwischen ist Tedesco gefeuert und durch den Franzose Rudi Garcia ersetzt worden. Und der neue Coach setzt auf Courtois, den er für den besten Torwart der Welt hält.

Casteels: Kapitänsstreit von 2023 immer noch Thema im Team

Casteels sagte, dass der Zwist von damals - bei dem in Abwesenheit von Kevin de Bruyne nicht Courtois, sondern Romelu Lukaku für ein Spiel zum Kapitän ernannt worden war - immer noch ein Thema in der Mannschaft sei. Einige Spieler seien dabei seiner Meinung, sagte Casteels. Er war im Sommer 2024 nach neun Jahren vom VfL Wolfsburg nach Saudi-Arabien gewechselt.