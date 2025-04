Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC kann weiter auf die Dienste der lettischen Nationalspielerin Marta Levinska und Libera Patricia Nestler bauen. Wie der deutsche Pokalsieger und Meisterschafts-Zweite am Dienstag bekanntgab, haben die Spielerinnen ihre Verträge für die kommende Saison verlängert.

Diagonalangreiferin Levinska war im vergangenen Sommer vom türkischen Erstligisten PTT SC Ankara an die Elbe gewechselt. Sie entwickelte sich zur absoluten Leistungsträgerin und avancierte zur Top-Scorerin der Bundesliga. Obwohl der 23-Jährigen auch Angebote aus Italien und Frankreich vorlagen, entschied sie sich für eine weitere Saison in Dresden. „Ich mag das Umfeld, war sehr glücklich mit dem Team und dem Verein“, begründet Levinska ihre Unterschrift.

In Nestler war vor der abgelaufenen Spielzeit erstmals in der Vereinsgeschichte ein Dresdner Eigengewächs nach vier Jahren zu ihrem Heimatklub zurückgekehrt. Sie wechselte von den Roten Raben Vilsbiburg an die Elbe und übernahm beim sechsmaligen deutschen Meister die Verantwortung als Annahme- und Abwehrspezialistin. „Mir ist die Entscheidung nicht schwergefallen. Es freut mich und macht mich stolz, dass ich schon so viel Verantwortung als junge Libera übernehmen durfte. Und ich bin in meiner Entwicklung noch nicht am Ende“, sagte die 23-Jährige.