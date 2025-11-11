Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation des Opfers. Jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Buchholz/Nordheide - Am Buchholzer Dreieck südwestlich von Hamburg ist ein Transporter-Fahrer tödlich verunglückt. Der 34-Jährige war am Abend beim Wechsel von der A1 auf die A261 in Richtung Hamburg gegen eine dort beginnende Leitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen; der Fahrer sei aus dem Transporter geschleudert worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Vorbeikommende Autofahrer stoppten und versuchten den Mann sofort zu reanimieren. Er starb noch am Unfallort. Zeitweise vermuteten Einsatzkräfte weitere Unfallopfer und suchten den Ort mit Wärmebildkameras ab - fanden aber niemanden. Die Verbindung zwischen den beiden Autobahnen war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.