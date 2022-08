Tödlicher Unfall mit Heißluftballon in Beelitz

Beelitz - Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon ist am Montagabend ein Mann in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. Das sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wie es genau zu dem Unfall kam und zur Frage, ob der Heißluftballon eventuell abgestürzt war, konnte er zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Unfallursache dauern an. In Beelitz findet derzeit die Landesgartenschau statt.