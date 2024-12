Zeitz - Beim Überqueren einer Straße ist ein Fußgänger im Burgenlandkreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war am Freitag aus einem Linienbus in Zeitz ausgestiegen und im Dunkeln auf die Straße getreten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Autofahrerin habe ihn zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.