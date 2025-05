Die Feiertage an Himmelfahrt und Pfingsten nutzen viele Urlauber für Ausflüge. An der Nordsee, im Harz und in der Lüneburger Heide verzeichnen die Gastgeber viele Buchungen - wo es voll werden dürfte.

Feiertage in Niedersachsens Urlaubsregionen gut gebucht

Emden/Goslar/Lüneburg - Die Feiertage rund um Himmelfahrt und Pfingsten eignen sich bestens für Kurz-Urlaube in heimischen Regionen. Zwar könnte der Mai-Ausklang in Teilen Niedersachsens Regen bringen, viele Urlauber schreckt das aber kaum. Die Tourismusorte zwischen Nordseeküste und Harz sind trotz der späten Osterferien gefragt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Tourismusgesellschaften ergab.

Nordseeküste und Inseln

In Ostfriesland zählen die langen Wochenenden über Himmelfahrt und Pfingsten zu den reisestärksten Tagen im Jahr. Viele Gäste kämen gern für ein verlängertes Wochenende an die Küste, um eine kurze Auszeit zu genießen, sagt Wiebke Leverenz, Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer.

Die Nachfrage sei ähnlich groß wie 2024. Die Unterkünfte in den ostfriesischen Ferienorten seien zwischen 70 und 90 Prozent ausgelastet, teils liege die Auslastung auch über der 90-Prozent-Marke, sagt Leverenz. Entsprechend zufrieden seien die Gastgeber. Allerdings hoffen die Touristiker noch auf freundlicheres Wetter, das auch Tagestouristen an die Küste locken könnte. „Das ist ein ganz wichtiges Segment für die Region“, sagt Leverenz.

Absehbar voll werden dürfte es wieder auf den Ostfriesischen Inseln. Die Reederei Norden-Frisia etwa plant für den Fährverkehr nach Juist und Norderney zusätzliche Abfahrten ein. „Die Nachfrage ist groß“, sagte eine Reederei-Sprecherin. Am Himmelfahrtstag sind 13 Abfahrten nach Norderney geplant, am heutigen Mittwoch sogar 19. Entsprechend voll werden die Fähren erwartungsgemäß auch am Sonntag beim Rückreiseverkehr sein - teils sind dann Fähren von Norderney nach Norddeich schon ausgebucht.

Harz

Im niedersächsischen Mittelgebirge ist die Buchungslage vor allem für die Pfingstfeiertage ähnlich gut wie im Vorjahr. „Wir sind bereits gut gebucht“, sagte eine Sprecherin des Tourismusverbandes. Auch von den Campingplätzen gebe es positive Signale.

Sollte das Wetter, wie bisher größtenteils angekündigt, sonnig und trocken werden, „gehen die Harzer Gastgeber von einem Plus gegenüber 2024 aus“, hieß es weiter. Vor allem für Paare und kleinere Familien gebe es aber auch noch in allen Kategorien freie Betten.

Lüneburger Heide

„Himmelfahrt ist fast ausgebucht, es gibt noch wenige Restplätze“, sagt der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Pfingsten sei noch etwas mehr frei, aber das fülle sich auch kurzfristig noch. „Es sind wieder viele Wanderer unterwegs in der Heide“, berichtet der Tourismus-Experte.