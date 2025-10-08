Ein Auto durchbricht die Leitplanke und überschlägt sich – ein Mensch kommt dabei kommt ums Leben. Als es sich staut, gibt es noch einen Unfall. Die A2 Richtung Magdeburg wird zunächst voll gesperrt.

Kloster Lehnin - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 ist in der Nacht ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto war aus bislang ungeklärter Ursache im Landkreis Potsdam-Mittelmark von der Spur abgekommen und hatte die Leitplanke durchbrochen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin soll sich der Wagen überschlagen haben und eine Böschung hinabgestürzt sein. Ein Insasse starb. Unklar war zunächst, ob es sich dabei um den Fahrer oder die Fahrerin des Autos handelte.

Durch den Unfall staute es sich auf der A2 in der Gemeinde Kloster Lehnin. Dabei kam es der Polizei zufolge zu einem Auffahrunfall, bei dem ein weiterer Mensch verletzt wurde.

Zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen in Richtung Magdeburg wurde die Autobahn demnach zeitweise voll gesperrt. In den frühen Morgenstunden war die linke Spur wieder frei.