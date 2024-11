Immer wieder kommt es in Berlin zu Unfällen von Fußgängern mit Straßenbahnen. Die Fußgänger ignorieren zum Teil Ampeln an den Gleisen, die Straßenbahnen bewegen sich oft eher leise.

Berlin - Ein 50-jähriger Mann ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann starb am Montagnachmittag noch am Unfallort nahe dem S-Bahnhof Greifswalder Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagabend war der Unfall bekanntgeworden, Geschlecht und Alter des Opfers waren aber noch nicht klar.

Der Mann wollte gegen 16.15 Uhr die Greifswalder Straße an der Kreuzung Storkower Straße überqueren, obwohl die Ampel auf Rot stand. Dabei fuhr ihn die Tram an. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen am Kopf. Der Fahrer der Straßenbahn stand nach dem Unfall unter Schock. Die Polizei sperrte die Unfallstelle bis zum Abend weiträumig ab.