Ein Kind stürzt aus einem Fenster einer Wohnung im 15. Stock eines Hochhauses und stirbt. Wie konnte das passieren?

Der Junge wurde noch in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Berlin - Nach dem tödlichen Sturz eines Kindes aus dem 15. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Dazu wurde, wie in solchen Fällen üblich, ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach erstem Stand gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus. Der vierjährige Junge soll aus dem Fenster des Gebäudes an der Ludwig-Renn-Straße gefallen sein.

Die Feuerwehr war am Montag gegen 13.50 Uhr alarmiert worden. Rettungskräfte versuchten das Kind noch wiederzubeleben und brachten es in ein Krankenhaus. Dort erlag der Junge aber seinen Verletzungen.