Ein 57-Jähriger soll eine Frau auf einer Straße in Magdeburg getötet haben. Erste Details werden bekannt.

Tödlicher Angriff in Magdeburg - Opfer und Täter waren Paar

Magdeburg - Im Fall einer getöteten 59 Jahre alten Frau aus Syrien in Magdeburg hat die Polizei weitere Details zur Beziehung zwischen Opfer und dem mutmaßlichen Täter bekanntgegeben. Demnach waren die Frau und der 57 Jahre alte Syrer früher ein Paar. Die Umstände der Tat sind laut Polizei weiter unklar.

Mutmaßlicher Angreifer verletzt sich selbst schwer nach der Tat

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frau am Sonntag mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Ein Obduktionsergebnis des Opfers liege noch nicht vor.

Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben Zeugenbefragungen, dass sich der Beschuldigte selbst die Verletzungen mit einem Stichwerkzeug zugefügt habe, nachdem er das Opfer tödlich verletzt hatte.

Der Mann liegt Angaben der Staatsanwaltschaft weiter schwerstverletzt im Krankenhaus.