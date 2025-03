Neuruppin/Casekow - Nach der Gewaltattacke mit zwei Toten in Casekow soll der 27 Jahre alte Tatverdächtige perspektivisch in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Es hätten sich gegenüber einem Gutachter Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Mannes gezeigt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neuruppin. Der ursprüngliche U-Haft-Befehl wurde deshalb in einen sogenannten Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus umgewandelt.

Tatverdächtige weiter im Krankenhaus

Der Mann soll vor Wochen seine 19-jährige Ex-Freundin schwer verletzt haben. Im Anschluss tötete er nach Angaben der Staatsanwaltschaft den 16-jährigen Bruder und die 26-jährige Lebensgefährtin ihres Vaters. Bei der Tat verletzte sich der Tatverdächtige selbst.

Seitdem befindet er sich im Krankenhaus und ist auch weiterhin nicht „unterbringungsfähig“, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte. Dem 27-Jährigen wird versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung sowie Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen.