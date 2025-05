Rosenthal am Rennsteig - Ein Lkw-Fahrer ist aus gesundheitlichen Gründen bei Rosenthal am Rennsteig von der Straße abgekommen. Der 58-Jahre alte Fahrer habe in der Gemeinde im Saale-Orla-Kreis mutmaßlich einen Hustenanfall erlitten, wie die Polizei erklärte. Infolgedessen sei er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt, hieß es weiter. Verletzt wurde der Fahrer nur leicht. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 150.000 Euro geschätzt.