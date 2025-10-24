Ein Mann wird bei einer Auseinandersetzung in Hannover erschossen. Gegen einen von drei Verletzten beantragt die Staatsanwaltschaft nun Haftbefehl wegen Totschlags. Was sind die Hintergründe der Tat?

Blick auf einen Tatort an der Vahrenwalder Straße, wo diese Woche ein Mann erschossen wurde.

Hannover - Nach den tödlichen Schüssen in Hannover am Mittwochabend hat die Staatsanwaltschaft gegen einen der drei verletzten Männer Haftbefehl beantragt. Es handele sich um den 27-Jährigen aus Hamburg, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mit. Er stehe im dringenden Verdacht, auf das Opfer geschossen zu haben. Der Haftbefehl sei wegen des Verdachts des Totschlags beantragt worden.

Die beiden anderen Männer, ein 19-Jähriger aus Hannover und ein 27-Jähriger aus der Region Hannover, gelten derzeit demnach nicht als dringend tatverdächtig, an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie sei daher kein Haftbefehl erlassen worden, sagte die Sprecherin weiter.

27-Jähriger erschossen

Alle drei Männer werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. „Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen werden noch weitergeführt“, sagte die Sprecherin.

Am Mittwochabend war ein 27-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Vahrenwalder Straße in Hannover erschossen worden. Drei weitere Männer wurden verletzt. Sie stehen nach Polizeiangaben im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Ihre Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensgefährlich.