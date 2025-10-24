Esso darf nach Lithium suchen - zunächst geht es um Daten, Bohrungen könnten später folgen. Was Umweltschützer dazu sagen.

Erfurt - Der BUND in Thüringen warnt angesichts der geplanten Suche nach Lithium im Freistaat vor Raubbau. Die Umweltschützer fordern die umfassende Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange, Kreislaufwirtschaft sowie die Einbindung von Umweltverbänden in den gesamten Prozess. Lithium sei ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende, betonte der BUND Thüringen. „Um diese weiter voranzutreiben, muss Deutschland eine ausreichende Menge von Lithium bereitstellen. Diese muss aus umweltverträglicher Primärgewinnung sowie einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft kommen.“

Am Vortag hatte das Umweltministerium in Erfurt mitgeteilt, dass das Umweltlandesamt der Esso Deutschland GmbH die bergrechtliche Erlaubnis zu vorbereitenden Schritten für die Suche nach Lithium, Mangan und Zink auf einer Fläche von rund 4.050 Quadratkilometern erteilt habe. Die Fläche umfasst teilweise oder ganz die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Sömmerda, Weimarer Land, Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis und Unstrut-Hainich-Kreis sowie die kreisfreien Städte Erfurt und Weimar.

Ob gebohrt wird, ist noch unklar

Das Ministerium teilte mit, die Erlaubnis räume der Esso Deutschland GmbH in einem ersten Schritt das Recht ein, die geologischen Vorkommen der Rohstoffe durch umfassende Datenanalysen zu untersuchen und deren wirtschaftliche Gewinnbarkeit zu prüfen. „Erst wenn diese mindestens zwei Jahre dauernden Analysen erfolgreich sein sollten, kann es im zweiten Schritt zu physischen Aufsuchungsarbeiten, wie beispielsweise Bohrungen, kommen“, hieß es weiter. Dann wäre ein zusätzlicher Betriebsplan erforderlich, der genaue Standorte und Verfahren definiert.

Wie das Lithium gewonnen werden könnte, ist aber schon klar: Perspektivisch geht das laut Umweltministerium im sogenannten Bohrlochbergbau, ähnlich der Tiefengeothermie. Dabei würde aus mehreren hundert Metern Tiefe Wasser gefördert, das Lithium enthalte. Das Lithium würde abgetrennt, während der Rest der Flüssigkeiten wieder in den Untergrund zurückgeführt werde.

Lithium ist ein strategisch wichtiger Rohstoff für die Energiewende und ist unter anderem Schlüsselelement für Lithium-Ionen-Batterien, die vor allem für Elektroautos wichtig sind. Es wird eine weltweit stark steigende Nachfrage nach dem Rohstoff erwartet.