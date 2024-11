Apen - Ein junger Mann hat bei einem Polizeieinsatz in Apen (Landkreis Ammerland) das Bewusstsein verloren und ist wenige Stunden später in einer Klinik gestorben. „Der Leichnam wies keine Spuren von Gewalteinwirkungen auf“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Warum der 21-Jährige ums Leben kam, werde noch ermittelt.

Zeugen meldeten am Montagnachmittag der Polizei, dass ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation in der Gemeinde unterwegs sei. Als die Beamten bei der Wohnung des 21-Jährigen eintrafen, hörten sie Hilferufe einer Frau. Der Mann soll sich mit seiner Mutter in einen Raum eingeschlossen haben. Die Polizei öffnete nach eigenen Angaben gewaltsam die Tür und legten dem Mann Handschellen an.

Die Frau blieb unverletzt, wie die Beamten weiter mitteilten. Plötzlich habe der 21-Jährige das Bewusstsein verloren. Ein Rettungsdienst habe den Mann zunächst wieder stabilisiert. Er kam in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht starb.

Das Amtsgericht ordnete eine Obduktion an. „Ein Verschulden der vor Ort agierenden Polizeibeamten und des Rettungsdienstes konnte ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.