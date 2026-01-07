Die Titelverteidigung auf der Dakar lag in weiter Ferne. Gottschalk und Al-Rajhi geben der Gesundheit den Vorzug und beenden die Marathon-Rallye.

al-'Ula/Saudi-Arabien - Der Rheinsberger Rallye-Navigator Timo Gottschalk und sein saudi-arabischer Pilot Yazeed Al-Rajhi müssen die Titelverteidigung bei der Rallye Dakar abschreiben. Auf der vierten Etappe beendete das Duo nach weiteren Zeitverlusten durch Reifenschäden das Aus auf der Marathon-Rallye.

„Die Rallye Dakar ist nicht so verlaufen, wie wir uns erhofft hatten und auch das Unternehmen Titelverteidigung ist in weite Ferne gerückt“, sagte Gottschalk, der im Januar 2025 noch mit Al-Rajhi seinen insgesamt zweiten Triumph bei der wichtigsten Marathon-Rallye feiern durfte.

Hohe Zeitverluste auf erster Etappe

Bereits auf der ersten Etappe hatten die beiden hohe Zeitverluste hinnehmen müssen. Nach den Reifenschäden auf dem vierten Abschnitt lag die Titelverteidigung in weiter Ferne. „Vor diesem Hintergrund macht es mehr Sinn, die vollständige Genesung der Rückenverletzungen vom Vorjahr keinem Risiko auszusetzen“, sagte der 51-Jährige.

Al-Rajhi und Gottschalk mussten nach einem Unfall bei der Baja Jordanien im April jeweils mit Kompressionsbrüchen an der Wirbelsäule eine 150-tägige Verletzungspause einlegen. Gottschalk wurde in der Unfallklinik im bayerischen Murnau operiert.

Gottschalk müsse Schrauben entfernt werden

Nach der vollständigen Genesung - Gottschalk wurden vier Rückenwirbel zusammengeschraubt, die in diesem Jahr entfernt werden - will das Duo bei den „kommenden Rallyes wieder voll und ganz anzugreifen“, sagte der 51-Jährige, „dass wir das Tempo dazu haben, haben wir auch bei der Rallye Dakar 2026 bewiesen.“