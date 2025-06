Der Tiktok-Star Khaby Lame (25), dessen Profil in dem sozialen Netzwerk mehr Fans hat als jedes andere, ist von der US-Einwanderungsbehörde ICE am Flughafen von Las Vegas kurzzeitig festgehalten worden. Lame sei am 30. April in die USA eingereist und dann länger geblieben, als es sein Visum erlaubt habe, hieß es in einer Mitteilung von ICE, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Dem Tiktok-Star sei angeboten worden, die USA freiwillig zu verlassen, was er dann auch getan habe. Lame äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Lame ist Italiener. Geboren wurde er im Senegal.

Die US-Regierung versucht seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump vermehrt Menschen, die sich ohne gültige Papiere im Land aufhalten, abzuschieben.