Nordhorn - Beim niedersächsischen Landeserntedankfest haben am Sonntag zahlreiche Verbände zum Gespräch über Landwirtschaft, Ernährung und Naturschutz eingeladen. Auf dem Marktplatz vor der Alten Kirche in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) gab es an zwölf Projektständen Möglichkeiten zu Diskussionen auch über das Leben auf dem Land und eine gesunde Lebensmittelerzeugung, wie die Veranstalter mitteilten.

Eingeladen hatten zu der neunten Ausgabe des Festes die evangelisch-reformierte Kirche, die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, das Bistum Hildesheim und die Land- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen.

Die vorgestellten Projekte und Aktivitäten seien auch in diesem Jahr vielfältig, hieß es. So gab es ein Mobiles Klassenzimmer, in dem die Landjugend der Grafschaft Bentheim die Themen Biogas und Kartoffelanbau vorstellte. Das Netzwerk Ackerbau gab Einblick in nachhaltigen Ackerbau, ein weiterer Informationsstand informierte über nachwachsende Rohstoffe.

Zum Gottesdienst waren 300 bis 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet worden. „Es geht darum zu zeigen, dass die Landwirte in der Mitte der Gesellschaft wirtschaften“, sagte Peter Wachter von der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft. Zunehmend wichtige Themen seien Klimaschutz, nachwachsende Rohstoffe und Tierwohl.