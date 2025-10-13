Im Landkreis Osnabrück kippt ein Tiertransporter um. Schweine laufen über die Straße, Einsatzkräfte bauen für sie ein Gehege aus Leitern. Ein ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Polizei wurden rund 30 Schweine beim Unfall verletzt. (Symbolbild)

Fürstenau - Ein mit Schweinen beladener Tiertransporter ist in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) umgekippt. Dabei wurden rund 30 Tiere verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Laster beim Rechtsabbiegen über einen Bordstein und kippte dadurch um, sagte ein Polizeisprecher. Einige Schweine gelangten auf die Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr fingen die Tiere ein und errichteten mit Leitern ein provisorisches Gehege.

Das Veterinäramt prüfe nun den Gesundheitszustand der Tiere, sagte der Sprecher. Die Unfallstelle an einem Supermarkt wurde abgesperrt.