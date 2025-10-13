Gegen den sieglosen Club wollen die Jenaerinnen den ersten Saisonsieg einfahren. Doch nach zwei Torwart-Patzern gehen die Thüringerinnen erneut leer aus.

Jena (dpa/th) – Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben ihre dritte Heimniederlage hinnehmen müssen. Auch gegen die bislang sieglosen Gäste vom 1. FC Nürnberg gelang der erste Saisonsieg nicht. Der Club war effektiver und siegte in Jena mit 3:2 (1:1). Oliwia Wos (26. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Laura Miller per Eigentor (45.+2) für den Ausgleich sorgte. Nastassja Lein (60.) und Sanja Homann (70.) erhöhten für Nürnberg. Jena konnte dank Elfmeter durch Isabella Jaron (79.) noch mal verkürzen.

Das Duell der bislang sieglosen Teams begann mit einem klaren Plus der Fränkinnen, die sich in den Zweikämpfen deutlich präsenter zeigten. So war die Führung verdient. Wos zirkelte die Ecke direkt über die unglücklich agierende Jenaer Torhüterin Hannah Etzold hinweg ins lange Eck, wo Felicia Sträßer noch klären wollte, den Ball aber nur unter die Latte köpfte. Jena schaffte dann den Ausgleich: Nike Andersson zog aus gut 25 Metern ab, den eigentlich harmlosen Schuss fälschte Laura Miller entscheidend ab.

Nach dem Wechsel nahm Lein (60.) einen Steilpass von Aneta Polaskova auf, umkurvte die Torhüterin und schob sicher ein. Dann zog Homann (70.) aus gut 40 Metern ab und erneut sah die FCC-Torhüterin beim 1:3 schlecht aus. Jena konnte nach einem Handspiel vom Punkt dank Jaron (79.) nur noch verkürzen.