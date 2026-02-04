Exotische Echsen, Schlangen und Schildkröten als Haustiere? Tiere leiden oft unter einer falschen Haltung. Die Tierschutzbeauftragte in Brandenburg will besser aufklären.

Die Landestierschutzbeauftragte in Brandenburg will die private Haltung von exotischen Reptilien - hier ein Netzpython - verbessern. (Symbolbild)

Potsdam - Exotische Echsen, Schlangen und Schildkröten faszinieren viele Menschen, doch die private Haltung ist laut Tierschutzexperten oft schlecht. Häufig fehlten die notwendigen Kenntnisse und geeigneten Voraussetzungen, um exotische Tiere artgerecht zu halten, beklagte die Landestierschutzbeauftragte von Brandenburg, Anne Zinke, und verwies auf Erkenntnisse einer wissenschaftlichen Studie. Es könne zu erheblichem Leid für die Tiere führen.

Mit Hilfe von Informationsflyern will Zinke die Haltung exotischer Reptilien verbessern. Sie enthalten wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für die Haltung, Fütterung und Betreuung von Echsen-, Schlangen- und Schildkrötenarten. Ziel sei es, das Wohl der Tiere zu verbessern – nicht nur in Privathaushalten, sondern auch in Zoofachgeschäften. Die Flyer stehen auf der Internetseite der Landestierschutzbeauftragten zum Download bereit.