Ein Mann ist erst mit zwei Hunden an einem See unterwegs. Dann wird er vermisst. Die Suche endet traurig.

Die Polizei wurde an den Gröberner See gerufen, wo ein Mann vermisst wurde. (Symbolbild)

Gräfenhainichen - Aus einem See in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg ist ein Mann tot geborgen worden. Die Polizei war am Morgen alarmiert worden, weil der Mann, der mit zwei Hunden am Gröberner See unterwegs war, vermisst wurde, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit.

Polizisten und Feuerwehrleute suchten am und auf dem See und fanden schließlich den Mann tot im Wasser. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 63-Jährigen aus dem Landkreis Wittenberg. Zu den Umständen des Unglücks ermittelt die Kriminalpolizei.