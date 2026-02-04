weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Notfälle: 63-Jähriger tot aus See in Gräfenhainichen geborgen

Eil
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt

Notfälle 63-Jähriger tot aus See in Gräfenhainichen geborgen

Ein Mann ist erst mit zwei Hunden an einem See unterwegs. Dann wird er vermisst. Die Suche endet traurig.

Von dpa 04.02.2026, 13:39
Die Polizei wurde an den Gröberner See gerufen, wo ein Mann vermisst wurde. (Symbolbild)
Die Polizei wurde an den Gröberner See gerufen, wo ein Mann vermisst wurde. (Symbolbild) Markus Lenhardt/dpa

Gräfenhainichen - Aus einem See in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg ist ein Mann tot geborgen worden. Die Polizei war am Morgen alarmiert worden, weil der Mann, der mit zwei Hunden am Gröberner See unterwegs war, vermisst wurde, teilte das Polizeirevier Wittenberg mit.

Polizisten und Feuerwehrleute suchten am und auf dem See und fanden schließlich den Mann tot im Wasser. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 63-Jährigen aus dem Landkreis Wittenberg. Zu den Umständen des Unglücks ermittelt die Kriminalpolizei.